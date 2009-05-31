Mulher leva tiro no pé no centro de Londrina

Um mulher foi alvejada no pé durante a madrugada deste domingo (31) por volta da 1h40 na Rua Brasil, em frente ao número 778, na região central de Londrina.

De acordo com o sargento Marinho da PM, Cíntia Leite, de 29 anos, não quis revelar quem atirou nela nem os motivos da agressão. No local do crime, a polícia não encontrou testemunhas que pudessem elucidar o caso.

A vítima foi socorrida pelo Siate e encaminhada ao hospital de plantão.



