Violência

Mulher leva tiro no pé no centro de Londrina

Marilayde Costa - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Um mulher foi alvejada no pé durante a madrugada deste domingo (31) por volta da 1h40 na Rua Brasil, em frente ao número 778, na região central de Londrina.

De acordo com o sargento Marinho da PM, Cíntia Leite, de 29 anos, não quis revelar quem atirou nela nem os motivos da agressão. No local do crime, a polícia não encontrou testemunhas que pudessem elucidar o caso.

A vítima foi socorrida pelo Siate e encaminhada ao hospital de plantão.


