Mulheres acusadas de furtar quase R$ 1,2 mil em produtos acabam presas no Centro de Londrina

Duas mulheres de 37 e 29 anos foram presas na tarde da última quarta-feira (16), na Rua Benjamin Constant, Centro Histórico de Londrina, após o furto de R$ 1.176 reais em mercadorias em diversos comércios do Centro.





A prisão ocorreu após a equipe da Rádio Patrulha da PMPR (Polícia Militar do Paraná) receber a denúncia de um comerciante vítima, através de imagens via grupo de Whatsapp que mostravam as duas escondendo as mercadorias em sacolas.







De acordo com a PMPR, após a denúncia do comerciante que teve produtos furtados de seu estabelecimento comercial, outros comerciantes que também participam do mesmo grupo de Whatsapp, começaram a monitarar através de imagens de câmeras de segurança o trajeto que as duas estariam fazendo pelas lojas, logo após identificaram as duas tentando embarcar em um veículo próximo ao Museu Histórico. Um policial que estava de folga também membro do grupo solicitou apoio dos policiais.





A equipe logrou exito em abordar as suspeitas, que passou a relatar que estavam na área central realizando compras para o filho, e por acharem que passariam ilesas pelas lojas não sendo notadas realizaram alguns furtos em lojas diversas, de cosméticos, semijoias e eletrônicos. Diante dos fatos, ambas receberam voz de prisão e encaminhada junto com os produtos recuperados para a central de flagrantes.





LEIA TAMBÉM: