Notebook furtado é recuperado em poucas horas

Policiais civis recuperaram, em poucas horas, um notebook furtado no Aeroporto de Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira (23). Foram detidas Joseli Marilia de Souza, 24 anos, e de Lindalva Queiroz, 37.

De acordo com o delegado operacional da 6.ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, Luís Rogério Ramos Sodré, o crime ocorreu em um dos setores do aeroporto, durante a madrugada e, no início da manhã, os investigadores do Grupo de Diligencias Especiais localizaram Joseli. Segundo a polícia ela confessar o crime e indicou onde estava o computador.

Ainda durante a manhã, os policiais foram a uma residência no Jardim Morumbi onde encontraram o computador furtado. Além desse equipamento, a polícia apreendeu, na casa, outro notebook e um revolver, calibre 38. Lindalva, que estava na residência, foi autuada por receptação e posse de arma.

Segundo o delegado, Joseli, que já tem passagens por furto e estelionato, foi autuada por furto. "As duas estão detidas e à disposição da Justiça", disse Sodré.



