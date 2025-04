Operação apreende facas e bermuda no caso de homicídios de avó e neta em Jataizinho

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com o apoio da PCP (Polícia Científica do Paraná), apreendeu três facas e uma bermuda na manhã desta sexta-feira (4), durante o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina). As ações são referentes ao recente caso de duplo homicídio em que avó e neta foram encontradas mortas, dentro de uma residência.





De acordo com a polícia, os materiais foram localizados em um dos endereços alvo da ação e os itens, encaminhados para análise técnica e pericial.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O delegado responsável pela investigação, Vitor Dutra de Oliveira, informou que os endereços escolhidos para a recente operação são aqueles no entorno, próximos ao local do ocorrido.





"As investigações - referentes ao duplo homicídio ocorrido na cidade de Jataizinho - referenciam à seis endereços que são próximos do local do ocorrido. Elas [as operações] tem linhas de investigações diferentes, distintas. O objetivo dessas buscas e apreensões é preservar provas, possíveis objetivos que possam ter relações com o crime - inclusive, durante as diligencias no dia de hoje, foram apreendidas pelo menos três facas e uma bermuda que há vestigios de materiais biológicos. Não se sabe ainda se esse material tem ou não relação com o crime. Esses objetos irão passar por uma pericia, serem analisado e ver se há uma ligação", informou o delegado.