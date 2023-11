Operação conjunta apreende celulares trazidos do Paraguai escondidos em caminhão

As polícias Federal, Militar e Rodoviária Estadual apreenderam um caminhão carregado com aparelhos celulares trazidos irregularmente do Paraguai, na PR 323, nas proximidades da Warta, distrito rural de Londrina, nesta quinta-feira (30).



Após informações recebidas das delegacias de Polícia Federal de Maringá e Foz do Iguaçu, foi realizada a abordagem de um caminhão suspeito de estar transportando mercadorias ilícitas, sendo localizado no interior da caixa de ferramenta/cozinha do veículo, grande quantidade de aparelhos eletrônicos celulares.



O caminhão apreendido e as mercadorias descaminhadas foram levadas ao pátio da Receita Federal em Londrina.



O motorista do caminhão é morador de Matelândia (Oeste) e não possui antecedentes criminais. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Londrina onde foi autuado pelo crime de descaminho.