Violência

Outro baleado em Londrina

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Registrado na noite desta quinta-feira (22) nova tentativa de homicídio em Londrina. Geraldo Oliveira Braga (45) transitava pela rua Guilhermina Maria Conceição, no Jardim Santa Madalena (norte), quando dois elementos armados se aproximaram em motocicleta e efetuaram três disparos em sua direção.

Um tiro atingiu a perna direita de Braga. Ele foi encaminhado por terceiros até o Posto de Saúde do Jardim Leonor e, posteriormente, transferido ao Hospital Evangélico.

Ele não falou à Polícia a identidade dos agressores.


