Pastor desaparecido é encontrado morto

O pastor Douglas Gonçalves do Vale, de 44 anos, da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Londrina, desaparecido desde a última sexta-feira (10), foi encontrado morto, na tarde desta segunda (13). O corpo estava sob a ponte do Ribeirão Santa Cruz, localizado na PR-445, a 8 quilômetros de Tamarana.



Segundo a reportagem da rádio Brasil Sul, o pastor foi encontrado de mãos amarradas e com ferimentos na cabeça, com aspectos semelhantes ao de um andarilho.

A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), já que o veículo da vítima foi visto neste fim de semana nas proximidades de Guaíra, na fronteira entre o Paraná e o Paraguai.

