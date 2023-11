PCPR e PMPR prendem cinco pessoas e apreendem drogas em operação deflagrada em Cianorte

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante três homens e duas mulheres, com idades entre 24 a 40 anos, e apreendeu drogas durante operação deflagrada nesta quinta-feira (23), em Cianorte, região Noroeste do Estado.



No total, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão.



Os policiais apreenderam 16 aparelhos celulares, 22 munições variadas, 50 comprimidos de ecstasy, 66 gramas de maconha, 11 maços de cigarros estrangeiros, cinco gramas de cocaína, três balanças de precisão, seis comprimidos de rebite, uma faca, uma pistola .380, um caderno de anotação, R$ 12,9 mil em espécie, R$ 73,8 em cheques, € 30 e US$ 13.