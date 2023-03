PCPR prende três suspeitos de se organizarem para trafico de drogas em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu três pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas, nesta terça-feira (28), em Londrina. Durante a ação, as equipes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, além de cumprir três sequestros de veículos utilizados no tráfico de drogas.





"No dia 13 de abril de 2022, a Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão de um homem, de 38 anos, que transportava 96 quilos de cocaína. Com essa informação, iniciamos as investigações e descobrimos um casal que eram os responsáveis pelo crime ", explica o delegado da PCPR Adilson José da Silva.





O casal, uma mulher de 36 anos e um homem de 39, utilizavam três carros para a realização do tráfico de drogas. Conforme a continuação das diligências, a equipe de investigações da PCPR executou a busca na residência dos suspeitos, onde foram encontrados munições de arma de fogo.