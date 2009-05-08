Pesquisar

Três prisões no PR

Pegos com novilhas furtadas e abatidas em camionete

Simone Albieri - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Três homens foram flagrados por policiais da 2ª Cia do 15º BPM, ontem à noite (06), em uma fazenda, em Alvorada do Sul, com novilhas furtadas, já abatidas, dentro de uma camionete. As duas cabeças haviam sido furtadas da Fazenda Palheta, de propriedade da Usina Central do Paraná/Grupo Atalla.

De acordo com informação da Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir do local, mas foram detidos. Gesley Aparecido Barreto, 28 anos, Edival Martins, 46, e José Antônio Vertuan Primo, 45, foram encaminhados à delegacia.

À polícia, eles disseram ter comprado o gado, já abatido, de integrantes do CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), invasores acampados naquela fazenda.


