Pescador é encontrado morto no Ribeirão Três Bocas em Londrina

O cadáver de um homem foi retirado do ribeirão Três Bocas, na Zona Sul de Londrina, na manhã desta segunda-feira (15). Segundo informações do Corpo de Bombeiros da Zona Sul, o corpo teria sido encontrado por passantes do local que acionaram os bombeiros próximo das 10h. O homem foi identificado como Luiz Carlos Picinin Bacinello, 64.



"(Ele) foi retirado de dentro do rio e levado para as margens, onde foi verificado que estava com uma lesão na nuca, possivelmente de uma queda", conta o tenente Neto do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Bacinello havia saído logo pela manhã, para aproveitar o feriado em pescaria no local, e segundo a PM, não foi confirmado se ele teve um mal súbito ou teria sofrido uma queda. O caso foi encaminhado para investigação.