Polícia Federal deflagra operação contra desvio de R$ 14 milhões no SUS

Mais de 50 policiais federais foram atrás de uma suposta organização criminosa que pode ter desviado R$ 14 milhões, do SUS, em licitações fraudadas.





A Operação Moto-perpétuo cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (23), em endereços ligados aos investigados, nas cidades de Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Os indícios apareceram durante as investigações de outra operação da PF, a Fidúcia. A partir disso, a PF identificou um esquema em que os suspeitos utilizavam organizações não governamentais - credenciadas como “Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público” - para fraudar licitações e desviar os recursos públicos do SUS.





Os valores desviados estão contabilizados em R$ 14 milhões, mas a Controladoria Geral da União já detectou um desvio de R$ 70 milhões, somente no estado do Paraná.



Com isso, a PF identificou que os investigados teriam utilizado o dinheiro para adquirir bens, em nome de outras pessoas, os chamados “laranjas”, ou de empresas fictícias. Tudo feito com a ajuda de um advogado e um contador, para esconder o recebimento indevido do dinheiro.







As investigações tiveram apoio, inclusive, da Receita Federal, que ainda vai analisar todos os dados fiscais dos investigados.





