PF cumpre 24 mandados judiciais em ação contra fraudes em licitações durante a pandemia

A Polícia Federal cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em Maringá e Sarandi, nesta terça-feira (23), no âmbito da Operação Cold Meal, que apura desvios de verbas públicas por meio de crimes fraudes a licitações, constituição de organização criminosa, lavagem de dinheiro, além de outros crimes correlatos.



Entre os bens apreendidos estão nove veículos mais de R$ 87,8 mil em espécie.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



A investigação foi iniciada a partir de denúncias que noticiavam possível desvio de verbas públicas em licitações fraudadas, promovidas pela Prefeitura de Maringá durante a Pandemia de Covid-19. Os certames custaram cerca de R$ 1,7 milhão aos cofres públicos.







No decorrer das investigações, foram encontrados indícios de que um grupo de empresários, em conluio, participavam de licitações com o direcionamento de vencedores e aumento do preço dos produtos, utilizando métodos fraudulentos como simulação de concorrência, combinação de preços e lotes e outros meios.





Além das licitações ocorridas à época da emergência da Covid-19, também foram apurados procedimentos ocorridos nos anos de 2022 e 2023. Há suspeita em processos licitatórios em andamento, em razão da participação de algumas das empresas investigadas.





Foram mobilizados cerca de 70 policiais federais, que cumpriram nesta região, 23 mandados de busca e apreensão em Maringá e um em Sarandi, autorizados pela Justiça Federal de Maringá.