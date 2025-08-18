PM recupera veículo roubado em São Paulo e prende motorista em Londrina

Um homem de 40 anos foi preso na noite de sexta-feira (15), por volta das 23h, em Londrina, após ser flagrado dirigindo um veículo com sinais de adulteração. A prisão ocorreu na avenida Jamil Scaff, no conjunto Alexandre Urbanas, na zona leste da cidade.





Segundo a PM, uma equipe fazia patrulhamento quando suspeitou de um Honda Civic preto em alta velocidade. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor usava tornozeleira eletrônica e que a placa do carro apresentava irregularidades.

Na checagem do número do motor, verificou-se que o veículo havia sido roubado em julho de 2024, em São Paulo. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o carro recuperado, à Central de Flagrantes.





