Na PR-323

Polícia apreende maconha e haxixe em Sertanópolis

Marilayde Costa - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Policiais da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária do posto Charles Naufal apreenderam na noite desta quarta-feira (11) próximo ao trevo de Sertanópolis quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas, 106 quilos de maconha embalados em 119 tabletes e quase meio quilo de haxixe em dois tabletes, com 140 bolinhas.

Foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas, o condutor do veículo onde a droga estava escondida, Wilson José da Silva, 35 anos e os passageiros, Belarmina dos Santos, 42, Leonice Alves da Silva, 40, e Adriano Ricardo Lorençone, 26. Segundo a polícia, Wilson da Silva saiu em dezembro da prisão onde teria cumprido pena por quatro anos pelo mesmo tipo de crime.

A apreensão foi feita por policias da Rotam que realizavam uma operação na rodovia PR-323. A droga foi localizada em fundos falsos montados no encosto e assento do banco traseiro e também no parachoque, do veículo Fiat Templa, placas BTC-3680, de Lins, interior de São Paulo. De acordo com a polícia, os acusados declararam à polícia que haviam saído de Naviraí, Mato Grosso do Sul, e tinham como destino a cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, onde iriam receber R$ 1 mil pelo transporte da droga.

De acordo com o sargento Neivaldo do Posto Charles Naufal, hoje pela manhã policiais da Delegacia de Sertanópolis haviam encontrado mais cerca de 12 quilos de maconha no interior do veículo.


