Polícia apreende mais duas armas com adolescentes

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por volta das 21 horas desta terça-feira (11) com um revólver calibre 32, sem munição. A arma teria vindo do município de Dois Vizinhos, no oeste do Paraná, mas não há registro de furto, informou a PM.

Ele estava na garupa de uma motocicleta, trafegando pela Avenida Duque de Caxias, quase na esquina com a Avenida Bandeirantes, quando foi abordado por policiais militares. A moto era conduzida um adulto, que foi liberado, já que arma estava com o menor. O adolescente já tem passagem pela polícia.

Zona oeste

Às 21h30, na Rua Gonçalo Monteiro, no Jardim Sabará (zona oeste), mais um adolescente foi preso por porte ilegal de arma. Ele estava com um revólver calibre 38 com numeração lixada. Havia 4 projéteis. Ele também já havia sido detido anteriormente.



