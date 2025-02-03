Polícia Civil apreende dois adolescentes por homicídio e tentativa de homicídio em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu dois adolescentes, de 14 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de Guilherme da Silva Brandão e na tentativa de homicídio de Ricardo Tomazeli. As capturas aconteceram nesta segunda-feira (3), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Os dois crimes ocorreram no dia 11 de janeiro de 2025. Conforme o delegado Bruno Delfino Sentone, as investigações apontam que a motivação está relacionada ao tráfico de drogas.

No entanto, a equipe policial segue apurando se os crimes foram motivados por uma dívida de entorpecentes ou se há conexão com um atentado ocorrido no dia anterior, que teve como vítima o pai de um traficante da região.

“A prova é robusta quanto ao envolvimento dos adolescentes e seguimos avançando para esclarecer todas as circunstâncias”, afirmou o delegado.



