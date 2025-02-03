Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade

Polícia Civil apreende dois adolescentes por homicídio e tentativa de homicídio em Arapongas

Redação Bonde com PCPR
03 fev 2025 às 17:21

Compartilhar notícia

Fabio Dias/EPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu dois adolescentes, de 14 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de Guilherme da Silva Brandão e na tentativa de homicídio de Ricardo Tomazeli. As capturas aconteceram nesta segunda-feira (3), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).


Os dois crimes ocorreram no dia 11 de janeiro de 2025. Conforme o delegado Bruno Delfino Sentone, as investigações apontam que a motivação está relacionada ao tráfico de drogas. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


No entanto, a equipe policial segue apurando se os crimes foram motivados por uma dívida de entorpecentes ou se há conexão com um atentado ocorrido no dia anterior, que teve como vítima o pai de um traficante da região.

Publicidade


“A prova é robusta quanto ao envolvimento dos adolescentes e seguimos avançando para esclarecer todas as circunstâncias”, afirmou o delegado.


Imagem
Suspeito de ofender mulher é esfaqueado pelo marido e morre no Norte Pioneiro
Um homem de 35 anos foi esfaqueado na noite de domingo (2) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, após uma discussão em um bar.


Durante a operação, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, resultando na localização de porções de maconha e cocaína, uma espingarda calibre .28 e celulares que serão analisados para aprofundar as investigações. 

Publicidade


Um homem, de 32 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo, sendo liberado após pagamento de fiança.


Os menores foram encaminhados ao Cense (Centro de Socioeducação). 

Publicidade


Denúncias


A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.


Se o crime estiver acontecendo neste momento, ou seja, em flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.


Imagem
Chuva 'detona' estradas rurais e alunos do Eli Vive perdem primeiro dia de aula em Londrina
Chuva 'detona' estradas rurais e alunos do Eli Vive perdem primeiro dia de aula em Londrina
adolescente Apreensão Homicídios tentativa de homicídio qualificado Homicídio Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas