Polícia Civil apreende dois adolescentes por homicídio e tentativa de homicídio em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu dois adolescentes, de 14 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de Guilherme da Silva Brandão e na tentativa de homicídio de Ricardo Tomazeli. As capturas aconteceram nesta segunda-feira (3), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).
Os dois crimes ocorreram no dia 11 de janeiro de 2025. Conforme o delegado Bruno Delfino Sentone, as investigações apontam que a motivação está relacionada ao tráfico de drogas.
No entanto, a equipe policial segue apurando se os crimes foram motivados por uma dívida de entorpecentes ou se há conexão com um atentado ocorrido no dia anterior, que teve como vítima o pai de um traficante da região.
“A prova é robusta quanto ao envolvimento dos adolescentes e seguimos avançando para esclarecer todas as circunstâncias”, afirmou o delegado.
Durante a operação, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, resultando na localização de porções de maconha e cocaína, uma espingarda calibre .28 e celulares que serão analisados para aprofundar as investigações.
Um homem, de 32 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo, sendo liberado após pagamento de fiança.
Os menores foram encaminhados ao Cense (Centro de Socioeducação).
Denúncias
A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.
Se o crime estiver acontecendo neste momento, ou seja, em flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.