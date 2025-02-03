Suspeito de ofender mulher é esfaqueado pelo marido e morre no Norte Pioneiro

Um homem de 35 anos foi esfaqueado na noite de domingo (2) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, após uma discussão em um bar. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime, de 55 anos, alegou que a vítima havia ofendido sua esposa e feito ameaças contra ele.





O desentendimento evoluiu para agressão física, e a vítima desferiu um soco na boca do suspeito. Em resposta, ele pegou uma faca no estabelecimento e desferiu um golpe no abdômen do homem, que caiu gravemente ferido.

Após o ataque, o agressor tentou fugir, mas foi contido por populares, que o levaram de volta ao local do crime até a chegada da polícia.





A vítima recebeu atendimento do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhada ao hospital em estado gravíssimo. Na manhã desta segunda-feira (3), a Polícia foi informada de que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.





O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A faca utilizada no crime não foi encontrada.



