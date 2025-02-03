Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Chegou a ir ao hospital

Suspeito de ofender mulher é esfaqueado pelo marido e morre no Norte Pioneiro

Redação Bonde
03 fev 2025 às 13:45

Compartilhar notícia

Divulgação/Polícia Militar
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 35 anos foi esfaqueado na noite de domingo (2) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, após uma discussão em um bar. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime, de 55 anos, alegou que a vítima havia ofendido sua esposa e feito ameaças contra ele.


O desentendimento evoluiu para agressão física, e a vítima desferiu um soco na boca do suspeito. Em resposta, ele pegou uma faca no estabelecimento e desferiu um golpe no abdômen do homem, que caiu gravemente ferido.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Após o ataque, o agressor tentou fugir, mas foi contido por populares, que o levaram de volta ao local do crime até a chegada da polícia. 


A vítima recebeu atendimento do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhada ao hospital em estado gravíssimo. Na manhã desta segunda-feira (3), a Polícia foi informada de que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.


O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A faca utilizada no crime não foi encontrada.


Imagem
Homem ofende mulher, ambos se agridem e caso termina em confusão em Arapongas
Um desentendimento entre um casal resultou em agressões mútuas na noite deste domingo (2), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).


Imagem
Suspeito foge da polícia, aponta arma contra agentes e morre em confronto em Cambé
Um homem morreu após um confronto com policiais militares na noite deste domingo (2), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).
policia Policiais PR PM Suspeito Ofensa faca facada Esfaqueado Ferido Santo Antonio da Platina Santo Antônio da Platina Norte Pioneiro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas