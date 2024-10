Polícia Civil apreende objetos com símbolos neonazistas no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu, nesta terça-feira (1º), diversos objetos com símbolos neonazistas no bairro São Braz, em Curitiba. Um homem, de 34 anos, foi indiciado pelos crimes de organização criminosa e racismo.





De acordo com a investigação, os objetos estão ligados a um grupo neonazista. Entre as apreensões estão camisetas, patches e um celular.

Vytor Grotti, que é delegado da Polícia Civil, conta que trata-se de uma investigação para apurar a prática de crime de racismo e organização criminosa ideologicamente motivada pelo nazismo e pelo neonazismo.





“No caso, há indícios de que o investigado integra uma das organizações criminosas dessa natureza, motivo pelo qual foi deferido o mandado de busca pelo Poder Judiciário”, explica.





DENÚNCIAS





A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.