Polícia Civil desmantela quadrilha ligada ao tráfico de drogas no Paraná e em São Paulo

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo deflagraram, nesta sexta-feira (20), uma operação com a missão de cumprir 36 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas interestadual.





A ação acontece nas cidades de Carlópolis, Salto do Itararé e Sabáudia, no Paraná; e São Paulo, Piraju, Ribeirão dos Índios, Paranapanema e Chavantes, no estado de São Paulo.

No total, serão cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio patrimonial de veículos pertencentes a membros do grupo.





A organização criminosa era responsável por tráfico interestadual de drogas, exploração de casas de prostituição e crimes patrimoniais de grande valor.

