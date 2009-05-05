Polícia 'estoura' casa onde era preparado crack

Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina 'estouraram', no início da tarde desta terça-feira (05), uma residência, na Zona Sul da cidade. O local era utilizado para o processamento e embalagem de papelotes de crack para a comercialização. O flagrante foi graças a uma denúncia feita pelo fone 181. Quase meio quilo de pasta base de cocaína foram apreendidos.

De acordo com as primeiras informações do tenente Ricardo Eguedis ao Bonde, a casa, localizada na rua Olímpio Lopes dos Santos, no bairro São Lourenço, era de um dos traficantes. Dois casais foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia.

Na residência também foram encontrados papel para embalagem, balança de precisão e todo o material necessário para a confecção dos papelotes.

Foram detidos na rua Olímpio Lopes dos Santos Rodolfo Pereira Canela, 25 anos, e Vivian Montini, 23. No Jardim Franciscato, foram detidos Wellington de Souza, 23 anos, e Marcela Bárbara de Matos, 24 anos. Havia droga espalhada por toda a casa e, inclusive, escondida nas roupas do bebê recém-nascido.



