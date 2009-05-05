Polícia 'estoura' casa onde era preparado crack

Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina 'estouraram', no início da tarde desta terça-feira (05), uma residência, na Zona Sul da cidade. O local era utilizado para o processamento e embalagem de papelotes de crack para a comercialização. O flagrante foi graças a uma denúncia feita pelo fone 181. Quase meio quilo de pasta base de cocaína foram apreendidos.
De acordo com as primeiras informações do tenente Ricardo Eguedis ao Bonde, a casa, localizada na rua Olímpio Lopes dos Santos, no bairro São Lourenço, era de um dos traficantes. Dois casais foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Na residência também foram encontrados papel para embalagem, balança de precisão e todo o material necessário para a confecção dos papelotes.
Foram detidos na rua Olímpio Lopes dos Santos Rodolfo Pereira Canela, 25 anos, e Vivian Montini, 23. No Jardim Franciscato, foram detidos Wellington de Souza, 23 anos, e Marcela Bárbara de Matos, 24 anos. Havia droga espalhada por toda a casa e, inclusive, escondida nas roupas do bebê recém-nascido.