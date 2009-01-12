Polícia identifica acusados de homicídios

A Polícia Civil de Arapongas prendeu no final da tarde deste domingo (12) Vantuir Borges de Oliveira, 37 anos, acusado de matar com várias facadas o morador de rua Tiago Boaventura Soares, 18 anos, na noite de sábado (10), o primeiro homicídio de Arapongas em 2009+.

Segundo o jornal Tribuna do Norte, Vantuir confessou o crime, alegando que a vítima estaria tentando roubá-lo.

O autor foi preso no período de flagrante quando tentava deixar Arapongas a pé pela PR-444, seguindo em direção a localidade da Caixa de São Pedro, em Apucarana.





Balanço: Em 2008, foram registrados 25 homicídios e uma lesão corporal grave seguida de óbito no hospital em Arapongas.

O delegado-adjunto da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, Nílson Rodrigues da Silva, declarou que Cléverson Oliveira da Silva foi o autor dos disparos que mataram Edgar Faustino Júnior, 22 anos, na tarde deste domingo.

De acordo com o delegado, o crime ocorreu em razão de de uma briga ocorrida em uma casa noturna de Maringá. O autor, segundo o delegado, tem várias passagens pela Polícia. No entanto, autor e vítima envolvidos com o tráfico de drogas.





