Polícia Militar apreende quase uma tonelada de maconha após perseguição a caminhonete no Noroeste do Paraná

A Polícia Militar apreendeu, na segunda-feira (6), 953 quilos de maconha em Perobal, no Noroeste do Paraná. A apreensão foi feita por uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira.





A equipe realizava policiamento ostensivo quando visualizou uma caminhonete Hilux ultrapassando de forma irregular pelo acostamento da rodovia PR-323. Os policiais deram ordem de parada ao condutor, que não obedeceu. A viatura então perseguiu o veículo suspeito por cerca de 3 quilômetros.

Após a interceptação da caminhonete, os policiais constataram que o motorista era menor de idade. Na vistoria do veículo, foi encontrada a droga. A checagem da placa revelou ainda que a caminhonete possuía alerta de furto no estado do Mato Grosso do Sul.





O adolescente, a droga e o veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Perobal. A estimativa da PMPR é de que os 953 quilos de maconha apreendidos na abordagem representem um prejuízo estimado de cerca de R$ 2 milhões aos criminosos.