Polícia prende cocaína pura, hormônio e anabolizante

Policiais civis do Núcleo de Curitiba da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), prenderam, ontem à tarde (19), Kleiton Ronaldo Tessaro Zeschau, 36 anos, Francisco Sales Dias Horta Neto, 28, e Marcelo Ribeiro de Andrade, 34, por de tráfico de drogas. De acordo com delegado Rodrigo Brown, chefe do Núcleo, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão e resultou na prisão em flagrante dos suspeitos.

A primeira prisão aconteceu no bairro de Santa Felicidade por volta das seis horas da manhã, quando a equipe de policiais surpreendeu Kleiton em uma residência. Horas depois, Francisco foi preso no bairro Batel. No final da tarde Marcelo foi preso no São Braz.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Com Kleiton, foram apreendidos 2,5 quilos de cocaína pura e uma pistola, e com Francisco, 1,2 quilo de maconha e cinco ampolas de hormônio do crescimento, droga de uso controlado usada como anabolizante. Na casa de Marcelo os policiais encontraram 19 buchas e uma pedra de cocaína, além de uma balança de precisão. Segundo a polícia, Marcelo trabalha em uma loja de motos no bairro e seria o responsável pela distribuição de drogas para usuários.

As investigações continuam para apurar a origem da droga e a possibilidade da participação de outras pessoas. Depois de autuados em flagrante por tráfico de drogas, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem II, em Piraquara.