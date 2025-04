Polícia prende estrangeiro que aplicava golpe em turistas

Policiais militares que trabalham na Operação Viva o Verão prenderam um estrangeiro suspeito de furtar turistas de Morretes, no Litoral. Juan Jose Garcia Gutierrez, 34 anos, foi preso em flagrante. De acordo com informações da polícia nesta terça-feira (10), estão sendo investigados outros crimes que ele já tinha praticado e sua situação no Brasil.

O delegado-chefe de Morretes, Lauro Gritten, explicou que Gutierrez praticava o crime conhecido como "cavalo-louco", com dois comparsas, que fugiram. "O crime consiste em distrair as vítimas, jogando líquido nos pneus do motor-home, fazendo parecer que o automóvel tem um problema mecânico. Assim, enquanto dois deles simulavam ajudar os turistas, o terceiro aproveitava a distração e levava os pertences da vítima", explicou o delegado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

No momento da prisão, Gutierrez aplicava o golpe em uma família de franceses que passava pela cidade. Ele está ilegal no País e se diz peruano, apesar de constar nos cadastros da polícia, origem mexicana. No Brasil, ele responde a processo por assalto à mão armada cometido em Londrina e está com um mandado de prisão expedido por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, por furto.