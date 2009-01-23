Polícia prende quatro e fecha casas de prostituição

A Polícia Civil de Cambé parece ter fechado o cerco contra bares e boates que têm lucro com a prostituição. Uma operação com início na noite desta quinta-feira (22) e que só terminou na madrugada de hoje, levou para a cadeia quatro pessoas, todas acusadas de manter duas casas de prostituição e favorecer a atividade, crimes previstos artigos 228 e 229 do Código Penal.

De acordo com o relato do delegado de Cambé, Valdir Abrahão, a primeira prisão foi do casal Luiz Antonio Nogueira, 34 anos, e Adriana Alves da Silva de Souza Santos, 33, dono do Bar Créo, localizado na Rua Fortaleza, Vila Brasil. "Trata-se de um região residencial. E o agravante é que à noite as mulheres se expõem nuas ou semi-nuas, incomodando os vizinhos", disse o delegado.

Neste local, se constatou a existência de dois quartos que eram utilizados pelas mulheres para atender os homens. "Os proprietários do local lucravam com o aluguel dos quartos para as mulheres e com a venda de cerveja, cuja garrafa custava cinco reais", afirmou Abrahão. As profissionais do sexo recebiam comissão pelas doses de outras bebidas vendidas no bar.





As outras duas prisões ocorreram no Bar da Deusa, localizado na Rua Avelino José da Silva, 343, no Jardim Ana Rosa. A dona, Deusa Ferreira, 48 anos, e a gerente, Roseli dos Santos da Silva, 31, foram presas pela equipe do delegado Abrahão. "A Deusa já foi condenada na Comarca de Cambé por estes mesmos crimes de prostituição", afirmou o delegado.





No Bar da Deusa, segundo Valdir Abrahão, havia três quartos utilizados para a prática de relações sexuais. Eram 8 mulheres de Santo Antonio da Platina, Rolândia e Cambé. "Há um posto de combustível perto deste bar e as mulheres acabam se envolvendo com os caminhoneiros que pernoitam no local", disse.

Novas operações





"Eu sei que em Cambé há outros tipos de bares como esses e faremos fiscalizações nestes locais também", garantiu o delegado Valdir Abrahão. "Se tivéssemos mais estrutura teríamos agido nesta noite mesmo".

A pena para os crimes de favorecimento e manutenção de casa de prostituição é de 2 a 5 anos de reclusão.



