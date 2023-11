Polícia Rodoviária de Londrina apreende 127 quilos de maconha na PR-323

Policiais rodoviários apreenderam 127,1 quilos de maconha que eram transportados em um Corsa Classic na manhã desta quarta-feira (15), na PR-323. O condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada dos agentes que faziam fiscalização em frente à base de operação em Londrina e iniciou uma perseguição. O carro só foi alcançado após bater contra uma placa de sinalização.







O motorista fugiu em meio à mata e não foi detido. No interior do veículo foram localizados 187 tabletes de substância análoga a maconha, que foram encaminhados para a Polícia Civil em Bela Vista do Paraiso.