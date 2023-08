Polícia Rodoviária Estadual apreende na PR-444 celulares, eletrônicos, bebidas e azeites comprados no Paraguai

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu na PR-444, na tarde desta quarta-feira (30), 80 aparelhos eletrônicos, duas bebidas, oito azeites e 33 celulares que foram comprados no Paraguai e não tiveram os devidos impostos pagos.





A apreensão aconteceu durante uma operação de combate ao crime nas estradas, quando os policiais abordaram um veículo Fiat Siena, no qual encontraram os produtos.

Publicidade





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), os agentes questionaram o condutor do automóvel sobre a origem das mercadorias e o homem informou que estava transportando os produtos até o interior do Estado de São Paulo para comercializá-los em sua empresa.





Todas as mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a Receita Federal de Londrina e o condutor do veículo foi qualificado e liberado no Posto Rodoviário de Rolândia.