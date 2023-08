Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de contrabandistas de cigarros em Rolândia

A PF (Polícia Federal) cumpriu em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (31), dois mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo de criminosos que contrabandeava cigarros.





A investigação teve início a partir de informações recebidas da PF no Estado de São Paulo. De acordo com as averiguações, os indivíduos se associaram e formaram, em 2019, um grupo para importar e distribuir cigarros vindos do Paraguai.

Os criminosos utilizavam, inclusive, veículos equipados com radiocomunicadores clandestinos para fornecer os produtos contrabandeados para organizações criminosas de São Paulo.