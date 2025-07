Polícia suspeita que jovem foi morta por engano

Uma adolescente de apenas 15 anos foi morta nesta sexta-feira (20) em Campo Mourão com um tiro no peito quando tentou se esconder de bandidos que estavam invadindo sua residência. Tatiane Priscila de Oliveira não resistiu ao ferimento e morreu a caminho do hospital.

De acordo com as primeiras informações, quando a jovem percebeu a presença de dois rapazes em frente à sua residência tentou entrar em sua casa para fechar a porta mas acabou sendo atingida.

Os rapazes fugiram na motocicleta e ainda não foram identificados. Como o companheiro da jovem tem passagem pela polícia, a PM acredita que os atiradores estavam procurando ele e não a garota. No local, foram encontrados sete cápsulas de pistola 380.