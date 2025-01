Policiais apreendem mais de uma tonelada de droga no Noroeste do Paraná

A Polícia Militar, em conjunto com agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), apreendeu 1,3 tonelada de drogas nesta terça-feira (14). A ação aconteceu depois da abordagem de uma caminhonete na rodovia PR-323, próximo a Perobal, no Noroeste do Paraná.





Ao todo foi apreendida 1,3 tonelada de maconha, incluindo 18,7 quilos do tipo skunk, e 1,1 quilo de haxixe. Além disso, a caminhonete onde foram encontradas as drogas foi furtada em Minas Gerais.

Segundo a polícia, o condutor afirmou que pegou o veículo já com os entorpecentes em um posto de combustível no município de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e levaria as drogas para Umuarama, recebendo o valor de R$ 5 mil pelo transporte.





O motorista, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para a 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, para providências cabíveis.