Policiais recapturam preso foragido em Londrina

Policiais do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (NURCE) de Maringá, com o apoio de policiais civis da Delegacia de Homicídios de Londrina, recapturaram o preso foragido Junior Cezar Riedlinger, em Londrina, na manhã desta quinta-feira (30). Ele foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas e estava foragido desde a sexta-feira (24) da Delegacia de Guaíra, região oeste do Estado.

De acordo com o delegado Ernandes Cezar Alves, que coordenou a prisão, o foragido estava na cidade de Londrina desde que saiu de Guaíra. "Durante as investigações para saber onde ele estava, a polícia descobriu que ele estaria procurando atendimento médico no Centro de Anotação Psicossocial, alegando problemas mentais", revelou o delegado.

"Quando ele chegou no local, o foragido foi procurar atendimento e quando estava sendo medicado foi preso", disse. Segundo Alves, o preso vai ficar no Setor Carcerário da 10ª Subdivisão de Londrina e vai aguardar ser transferido para Guaíra.



