Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Na fronteira

Policial é preso com maconha e carro roubado

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Benício Silva, sub-oficial da Polícia Nacional do Paraguai, foi preso nesta quarta-feira (07) com 700 quilos de maconha, em Salto del Guairá, na fronteira do Paraguai com o Brasil, município vizinho a Guaíra.

Cadastre-se em nossa newsletter

Segundo o site Bem Paraná, o oficial teria ignorado a ordem de parar e avançou sobre a barreira policial. A caminhonete apreendida havia sido roubada no Brasil.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas