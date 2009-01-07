Policial é preso com maconha e carro roubado

Benício Silva, sub-oficial da Polícia Nacional do Paraguai, foi preso nesta quarta-feira (07) com 700 quilos de maconha, em Salto del Guairá, na fronteira do Paraguai com o Brasil, município vizinho a Guaíra.

Segundo o site Bem Paraná, o oficial teria ignorado a ordem de parar e avançou sobre a barreira policial. A caminhonete apreendida havia sido roubada no Brasil.



