Porteiro é agredido com soco no rosto em supermercado de Apucarana

Um homem de 80 anos, que trabalhava como porteiro em um supermercado, foi agredido com um soco no rosto em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã deste sábado (18).





De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou ter chamado a atenção de um homem que havia deixado sua bicicleta na entrada do estacionamento do supermercado, atrapalhando a passagem de veículos.

Assim, ambos teriam começado uma discussão, momento em que o homem teria agredido o porteiro com um soco.





O suspeito da agressão fugiu do local com sua bicicleta antes da chegada dos policiais e, até o momento de publicação desta matéria, não havia sido localizado.





(Matéria atualizada às 14h30.)