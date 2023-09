Polícia Rodoviária Estadual flagra mais de 700 veículos em excesso de velocidade no Norte do Paraná entre sexta-feira e domingo

Também durante fiscalização da PR-444 no trecho de Arapongas ,neste domingo (3), uma moto com dois ocupantes foi flagrada a 155km/h.

Segundo a PRE, onde o limite de velocidade das vias fiscalizadas era de 80 km/h para veículos leves, houve notificações com mais que o dobro da velocidade permitida. Exemplo disso ocorreu na PR-092 no trecho de Quatiga, no qual um veiculo foi flagrado sendo conduzido a 162km/h.





As infrações de excesso de velocidade citadas são gravíssimas em razão da velocidade considerada quando superior à máxima permitida em mais de 50%.





A multa é de R$ 880,41 mais 7 pontos, além da suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). De acordo com a PRE, velocidades altas causam riscos no trânsito além do perigo de acidentes com vítimas graves e até mesmo fatais.





A PRE alerta os condutores para a importância da utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, o não manuseio do celular pelo condutor do veículo assim como a condução segura dos automóveis respeitando a velocidade da via e a manutenção da distância de segurança entre os veículos na rodovia.