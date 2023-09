Aluna da UEL e rapaz são mortos por 'stalker'; outra vítima está internada

Familiares e amigos de Júlia Beatriz Garbossi, 23, se reuniram em cerimônia íntima para dar adeus à jovem estudante, uma de duas vítimas do stalker (perseguidor) de sua colega de casa. Julia e outra vítima, um rapaz de 23 anos, foram mortos no início da manhã deste domingo (3) no Jardim Jamaica, em Londrina.





Ambos foram atingidos com golpes de faca e morreram ainda no local do crime. Uma outra jovem, que dividia o apartamento com Garbossi, também foi atingida, mas foi levada pelo próprio criminoso para o hospital.

Júlia Beatriz Garbossi era estudante de ciências sociais na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e a colega de apartamento, que também não teve a identidade divulgada, era estudante de artes cênicas. De acordo com o relato de familiares de Garbossi, ela e a outra vítima atingida moravam juntas.





O criminoso seria ex-namorado da colega de apartamento de Júlia e teria invadido o apartamento em que as duas mulheres e um outro rapaz estavam, por volta 6h da manhã, e atingido os três com golpes de faca.

Julia e o rapaz, que seria o atual namorado de sua colega de apartamento, foram atingidos no pescoço e morreram no local do crime. A outra jovem teria sido socorrida pelo criminoso e levada para o hospital. Informações iniciais indicam que Julia foi morta após tentar proteger os amigos, já que os alvos seriam as outras duas pessoas.





De acordo com a PM (Polícia Militar), o autor do crime tem 23 anos, foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão. Para a polícia, a princípio, a motivação do crime seria passional.





A estudante de artes cênicas permanece internada, mas não há informações sobre o quadro de saúde.