Agências da Receita Federal de Cornélio Procópio e Jacarezinho têm atividades suspensas

As agências da Receita Federal nas cidades de Cornélio Procópio e Jacarezinho, ambos no Norte Pioneiro, tiveram as atividades suspensas até 31 de dezembro de 2024.





Em anúncio publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (30), sete agências no Paraná e cinco em Santa Catarina, que compõem a 9ª Região Fiscal, tiveram os serviços suspensos a partir desta sexta-feira (01).

Publicidade

Publicidade





A justificativa apresentada foi a redução no quadro de servidores e a dificuldade para repor trabalhadores, assim como a constante redução nos atendimentos presenciais, que na 9ª Região Fiscal representam cerca de 1%.





Com a suspensão das atividades em Cornélio Procópio, a recomendação é que os usuários do município e de outras 14 cidades no entorno busquem o atendimento presencial na Receita Federal de Londrina. O mesmo vale para os 11 municípios que eram atendidos pela unidade de Jacarezinho.

Publicidade





As atividades na agência de Ibaiti, na mesma região, também foram suspensas, mas a recomendação é que os usuários procurem atendimento em Ponta Grossa.





A suspensão também atingiu as agências de União da Vitória, Irati, Campo Mourão E Cianorte, no Paraná, e São Miguel do Oeste, Concórdia, Rio do Sul, Araranguá e Xanxerê, em Santa Catarina.





Fabiano Blonski, superintendente-adjunto da Receita Federal no Paraná e em Santa Catarina, explica que a expectativa de impacto com a suspensão das atividades é mínima porque, de acordo com dados levantados pela Receita Federal, 99% dos atendimentos são realizados de forma virtual. Segundo ele, o atendimento presencial está restrito a uma parcela pequena da população.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: