Mais um crime

Preso com arma ilegal é reconhecido por vítima de roubo

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Ciro Acácio Ribeiro, 28 anos, foi preso no final da tarde de quinta-feira (5) por porte ilegal de arma. Em uma Honda Twister vermelha, ele saía de uma viela próximo à Rua Sudão, no Conjunto Parque Ouro Verde (zona norte), quando foi abordado por policiais militares da Tropa de Choque, que faziam patrulhamento na região.

Com Ribeiro os PMs encontraram uma arma calibre 32. Ao ser levado para a 10ª Subdivisão Policial, o dono de um supermercado no Jardim Bandeirantes, zona oeste, reconheceu Ribeiro como tendo participado de assalto ao seu estabelecimento semanas atrás.

Ciro Ribeiro também está sendo investigado por participação no roubo de caminhão da empresa Itamaraty, de Rolândia, com carga avaliada em R$ 15 mil, em 22 de janeiro. Outras três pessoas foram presas por este crime e a carga, recuperada no Conjunto Parigot de Souza.


