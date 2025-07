Preso morre em princípio de rebelião em cadeia

O detento José Gonçalves de Lima Sobrinho, de 29 anos, foi morto em confronto entre presos em princípio de rebelião no 11º Distrito Policial, em Curitiba, informou a Rádio CBN Curitiba. A tentativa de fuga aconteceu no final da manhã de sábado (10).

Os policiais civis do 11º distrito de Curitiba, com o apoio do Cope, o Centro de Operações Policiais Especiais e do TIGRE, o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especiais, além da Polícia Militar, controlaram o princípio de rebelião por volta das três horas da tarde de sábado.

O tumulto começou quando alguns detentos tentaram manter um policial refém enquanto ele abria uma das celas para entregar a refeição. Eles fugiram da cela e entraram em luta corporal com o policial, que chegou a atirar para tentar conter os presos.

Os tiros feriram três presos do 11º DP.