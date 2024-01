PRF apreende 486 quilos de maconha em Sertanópolis levados em carro roubado

Drogas em compartimento oculto







Na manhã desta sexta-feira, a PF (Polícia Federal) prendeu dois homens transportando 1006 quilos de Cocaína em Campo Mourão (Noroeste) . Durante diligências no município, um veículo chamou a atenção da equipe policial por trafegar em velocidade acima do limite da via.



Na abordagem dos policiais federais, os dois ocupantes deram versões divergentes em entrevista e, após inspeção com o auxílio de cão farejador, localizaram um compartimento escondido sob a carroceria, contendo a droga.



Eles vão responder por tráfico de entorpecentes.