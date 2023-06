PRF apreende mais de uma tonelada de drogas no Paraná nesta terça-feira

Durante a abordagem, a equipe descobriu que a caminhonete estava carregada com vários fardos de maconha, totalizando 334 kg da droga. O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos, acompanhado por outro adolescente da mesma idade, ambos residentes em Guaíra. Eles foram apreendidos juntamente com o veículo e a droga, sendo levados para a Polícia Civil em Maringá.

Na segunda ocorrência, ocorrida às 7h, uma equipe da PRF observou um veículo Fiat/Strada executando manobras perigosas em uma rotatória em Maringá, no km 172 da BR 376. O comportamento irresponsável do condutor quase causou um acidente de trânsito, exigindo uma intervenção imediata dos policiais rodoviários federais.





A terceira ocorrência ocorreu por volta de 8h20, no km 133 da BR 376, em Nova Esperança. Durante uma fiscalização de rotina em um veículo VW/Kombi, os policiais da PRF foram informados pelo motorista, um homem de 32 anos, que o veículo estava carregado com maconha proveniente de Porto Rico e tinha como destino a cidade de Cambé, na região norte do Estado. Após uma inspeção minuciosa, foram encontrados 653 kg de maconha no interior do veículo.





Além disso, os policiais descobriram três pistolas, sendo uma de calibre .45 e duas de calibre 9 mm, acompanhadas por oito carregadores vazios e uma caixa com 50 munições de calibre 9 mm. A verificação dos sistemas revelou que as placas do veículo eram falsas e que havia um registro de furto ocorrido em 19 de outubro de 2022, na cidade de Colorado.





O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança. Ele enfrentará acusações de tráfico de drogas, posse de arma de fogo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo.