'Herói' de Cambé correu para escola ao ouvir tiros e se passou por policial para conter atirador

“Fui pelo corredor que vai até o fundo e vi um vulto. Quando cheguei encontrei ele (atirador) do outro lado. Minha reação foi falar que era policial. Eu estava com o celular na mão e acredito que ele achou que era uma arma. Parou e foi quando consegui dominá-lo”, contou. “Quando falei que era policial ele estava sem a arma na mão”, acrescentou.

Dilson Antônio Alves, pai de Karoline Verri Alves, que foi vítima do ataque a tiros no Colégio Helena Kolody, em Cambé, pediu orações pela sua família e pela família de Luan Augusto.

Dilson Antônio Alves, pai de Karoline Verri Alves, que foi vítima do ataque a tiros no Colégio Helena Kolody, em Cambé, pediu orações pela sua família e pela família de Luan Augusto.





Joel afirmou que enquanto mantinha o assassino “preso”, ele não esboçava reação. “Perguntei se tinha mais alguma arma e falou que não. Acredito que se ele visse que não tinha alguém ali (para o deter), ia carregar as armas e voltar a atirar”, destacou. De acordo com a Polícia Civil, o jovem disparou pelo menos 16 vezes e estava com 50 munições. Com ele foram apreendidos um revólver e uma machadinha.







Pai e avô, o serralheiro disse que as cenas que encontrou dificilmente serão esquecidas. “Vi vidros estilhaçados no chão e depois que o policial chegou para prender, fui mais para o fundo e vi as vítimas. Foi um horror. Não podemos esperar que isso pudesse acontecer dentro de uma escola”, se emocionou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA