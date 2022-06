Homem 'vende' carro e cai em golpe em Maringá

Um homem de 65 anos foi vítima de um golpe, em Maringá, durante a venda de um veículo pessoal. O suposto comprador falsificou documentos e fez a aquisição fraudulenta, enganando o dono do carro com um falso depósito bancário de R$ 42.500,00. Logo em seguida, duas mulheres do Rio Grande do Sul foram buscar o veículo, com uma delas se apresentando como esposa do comprador.



Após perceber que tinha caído em um golpe, a vítima entrou em contato com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que conseguiu abordar o veículo em Mauá da Serra (Centro-Norte). As duas suspeitas foram presas por estelionato e encaminhadas para a Delegacia de Marilândia do Sul (Centro-Norte) para os procedimentos cabíveis. O veículo não tinha seguro e será devolvido ao dono.