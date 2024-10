Eleições 2024: Transporte coletivo de Londrina será gratuito neste domingo

Atendendo à decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o transporte coletivo de Londrina será gratuito no domingo de eleição, 6 de outubro. O serviço ficará disponível entre meia-noite e 23h59.





Segundo o núcleo de comunicação da prefeitura do município, os moldes serão os mesmos adotados na eleição de 2022. As linhas irão operar com tabelas especiais, contando com um número maior de horários para atender a demanda de usuários.

Durante o dia, os fiscais da CMTU e das concessionárias estarão nos terminais de integração para monitorar a circulação dos ônibus.





A medida, que também foi adotada nas eleições de 2022, visa proporcionar a eleitores de baixa renda e desempregados a oportunidade de exercerem o direito democrático de votar. A tarifa atualmente é de R$ 5,75.

De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), por se tratar de gratuidade, as catracas estarão liberadas e a entrada nos veículos deverá ser feita pela porta da frente.





Quanto às linhas ampliadas, a companhia reforçou que uma análise está sendo feita para entender a demanda. Segundo Neto Almeida, presidente da CMTU, a tabela base será a de domingo, porém "com reforços já pré-determinados e ônibus extras, a depender da necessidade".