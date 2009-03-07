Quatro tiros deixam jovem em estado grave

Wesdras Alan Cardoso, de 20 anos, foi baleado durante a madrugada deste sábado (07) no Jardim Perobal, região sul de Londrina. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 4h30, na Rua João Rezendo de Freitas. O jovem foi socorrido pelo Siate e levado para o Hospital Universitário com quatro tiros pelo corpo.

De acordo com informações sargento Anízio do Corpo de Bombeiros ao Bonde, os tiros acertaram o jovem no antebraço esquerdo, na coxa da perna direita, nas costas e na região da bacia. Os projéteis estariam alojados no corpo da vítima. "O tiro que ele levou nas costas está comprometendo o seu estado de saúde. Ele corre risco de morte", informou o sargento.

O HU informou que Wesdras foi para o Centro Cirúrgico remover as balas que estavam alojadas no corpo.

Não há informações sobre o autor dos disparos, nem o motivo do crime.



