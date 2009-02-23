Pesquisar

Jardim Leonor

Rapaz é assassinado com seis tiros em Londrina

Simone Albieri - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Homicídio é registrado durante a noite de ontem (22) no Jardim Leonor. Leandro Batista, de aproximadamente 30 anos, foi assassinado com seis tiros. O crime aconteceu em uma residência na rua Gurucaia, por volta das 21 horas.

Quando o Siate chegou para prestar o atendimento de socorro, Batista já estava sem vida. Ele foi atingido por um disparo na cabeça, três no tórax e dois na região pélvica (bacia).

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).


Crime em Maringá

Rapaz de 18 anos, não identificado, foi morto a tiros, no início da noite de ontem, no condomínio Bela Vista, localizado na Estrada Miosótis.


Por Simone Albieri - Redação Bonde .

