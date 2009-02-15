Rapaz leva três tiros na zona norte de Londrina

Fábio Aparecido Teodoro, 25 anos, foi atingido com três tiros por volta das 23h30 deste sábado (14) e está internado em estado grave na Santa Casa de Londrina. Fábio foi encontrado ferido em uma mata nos fundos do Conjunto Aquiles Stenguel, na zona norte.

Segundo a Polícia Militar, ele foi levado por amigos ao Hospital da Zona Norte. O Siate foi acionado para fazer o transporte à Santa Casa.

Ao contrário do que havia informado a PM, Teodoro levou três tiros que atingiram sua cabeça, ombro e perna, informou o hospital Santa Casa. Os dois primeiros transfixaram o corpo e os projéteis não ficaram alojados. Quanto ao tiro na perna, a bala ainda está sendo localizada.



