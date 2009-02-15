Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tentativa de homicídio

Rapaz leva três tiros na zona norte de Londrina

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Fábio Aparecido Teodoro, 25 anos, foi atingido com três tiros por volta das 23h30 deste sábado (14) e está internado em estado grave na Santa Casa de Londrina. Fábio foi encontrado ferido em uma mata nos fundos do Conjunto Aquiles Stenguel, na zona norte.

Segundo a Polícia Militar, ele foi levado por amigos ao Hospital da Zona Norte. O Siate foi acionado para fazer o transporte à Santa Casa.

Cadastre-se em nossa newsletter

Ao contrário do que havia informado a PM, Teodoro levou três tiros que atingiram sua cabeça, ombro e perna, informou o hospital Santa Casa. Os dois primeiros transfixaram o corpo e os projéteis não ficaram alojados. Quanto ao tiro na perna, a bala ainda está sendo localizada.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas