Rodovias federais da região de Londrina têm seis acidentes com vítimas e um óbito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, neste domingo (5), a Operação Finados 2023 no Paraná. Na região de Londrina, durante os cinco dias de operação, foram registrados durante a operação seis acidentes com vítima, com nove pessoas feridas e uma morta.





As ações também totalizaram 658 pessoas e 594 veículos fiscalizados, dos quais 53 foram recolhidos por alguma irregularidade. Passaram pelo teste do bafômetro 346 motoristas e o etilômetro indicou que 21 conduziam o veículo com a capacidade alterada em razão de álcool.

Uma pessoa foi detida por crime de trânsito, envolvido em acidente com óbito na BR 369, no perímetro urbano de Ibiporã. Ele estaria dirigindo embriagado.