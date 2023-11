PRE conclui Operação Finados com aumento de infrações de velocidade e embriaguez ao volante

Nas rodovias estaduais de abrangência do 2º BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual), houve queda no número de acidentes em comparação com 2022: foram sete este ano contra dezessete no ano anterior. E, embora os feridos também tenham reduzido, houve mais mortes nas estradas na Operação Finados de 2003, com quatro óbitos, em relação ao ano passado, com uma vítima fatal.

Entre os dias 1º e 6 de novembro, uma ampla mobilização aconteceu nas rodovias com a realização da Operação "Finados". Coordenada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a operação concentrou esforços na fiscalização de trânsito, com foco no combate ao excesso de velocidade e ao consumo de álcool ao volante, além de lidar com desastres nas rodovias.

Nas rodovias vigiadas pelo 2º BPRv, foram expedidos em 2023 quatro autuações por falta de habilitação; 95 pelo não uso do cinto de segurança; 25 por ultrapassagem proibida; 31 por não reduzir a velocidade em área de fiscalização policial; 21 por veículos não licenciados; 99 por problemas no sistema de iluminação; e 69 por deixar de manter o farol baixo aceso em pistas simples.

A quantidade de veículos abordados subiu de 284 em 2022 para 987 em 2023 e o de pessoas abordadas, de 537 para 2.651. A quantidade de testes de etilômetro subiu de 23 para 404, quando comparados os dois períodos, mas as infrações por embriaguez ao volante foram iguais, com duas pessoas em cada ano.

Em todas as rodovias paranaenses,. durante o período da operação, foram registradas 5.727 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade. Em uma única operação com o aparelho radar no dia 1º de novembro, na PR 445, em Londrina, 315 veículos foram flagrados em excesso de velocidade em um período de apenas duas horas. A maior velocidade registrada nessa operação foi de 116 km/h, bem acima do limite máximo permitido de 70 km/h.





Na PR-151 outro motorista foi flagrado trafegando a 185 KM/h na sexta-feira dia 3 de novembro.





Além disso, as operações de fiscalização com aparelho de etilômetro resultaram na abordagem de 2.692 veículos e na emissão de 1.885 autos de infração por diversas violações do Código de Trânsito Brasileiro. Destes, 16 autos foram lavrados por embriaguez ao volante, levando a 6 prisões pelo crime de embriaguez.

No combate aos crimes nas rodovias, a operação também culminou, com a apreensão de 700 quilos de substância análoga a maconha na cidade de Santa Helena, no dia 4 de novembro.





O período do feriado prolongado registrou 56 acidentes, com 39 feridos e 13 mortos. Não é possível fazer uma comparação direta com o mesmo período do ano anterior, uma vez que em 2022 não houve o feriado prolongado que marcou este ano.





Além disso, as equipes estiveram atentas aos desastres nas rodovias em virtude da grande quantidade de chuva houve em todo o estado. As equipes atuaram diretamente visando a desobstrução e sinalização de locais com alagamentos, desmoronamentos e deformidades nas pistas.