Seis são detidos por tráfico no Centro de Curitiba

Policiais militares da Rone detiveram seis pessoas durante esta noite (11) no Centro de Curitiba. Os suspeitos estariam envolvidos com o tráfico de drogas na cidade. A operação aconteceu por volta de meia-noite na rua João Negrão, em um estabelecimento comercial onde um casal estaria vendendo entorpecentes. Com eles a polícia encontrou 21 pedras de crack.

A partir daí, a diligência policial se deslocou à rua Baltazar Carrasco dos Reis onde encontrou outras 590 g da mesma substância, além de 62 invólucros de crack prontos, balança de precisão, celulares e mais R$ 2 mil em cédulas de diversos valores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Ao todo, seis suspeitos foram detidos.



